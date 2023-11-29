Приближаться к морю запретили в Новороссийске из-за шторма и ураганного ветра

По прогнозу синоптиков, циклон снова обрушится на Черноморское побережье 29 и 30 ноября.

В Новороссийске на ближайшие сутки прогнозируют ливни и ветер с порывами до 24-29 м/с. В городе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Новороссийска призвали внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать необходимые меры предосторожности.

«В связи с усилением ветра и увеличением высоты волн гражданам запрещается приближаться к морю во избежание несчастных случаев», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.

Кроме того, из-за сильных дождей на Черноморском побережье Кубани ожидается подъем уровней воды в горных реках с достижением неблагоприятных отметок.

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