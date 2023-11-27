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Тело еще одного погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tass-telo-eshhe-odnogo-pogibshego-v-rezultate-shtorma-obnaruzhili-v-novorossijske
Тело еще одного погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске
Фото ajs1980518, pixabay.com

Тело мужчины обнаружили днем 27 ноября после сильного шторма в Краснодарском крае.

В соцсетях сообщают, что тело 40-летнего мужчины обнаружили в районе озера Соленого возле Суджукской косы.

Полицейские отдела полиции Приморского района Новороссийска устанавливают личность утонувшего мужчины, назначена дактилоскопия. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Таким образом, количество погибших из-за непогоды в Краснодарском крае возросло до двух.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело погибшего мужчины обнаружили во время шторма в Сочи. Спасатели вытащили тело погибшего из-под веток, вынесенных волнами на черноморскую набережную.

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