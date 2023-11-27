Тело еще одного погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске
Происшествия
27.11.2023 14:48
Тело мужчины обнаружили днем 27 ноября после сильного шторма в Краснодарском крае.
В соцсетях сообщают, что тело 40-летнего мужчины обнаружили в районе озера Соленого возле Суджукской косы.
Полицейские отдела полиции Приморского района Новороссийска устанавливают личность утонувшего мужчины, назначена дактилоскопия. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Таким образом, количество погибших из-за непогоды в Краснодарском крае возросло до двух.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело погибшего мужчины обнаружили во время шторма в Сочи. Спасатели вытащили тело погибшего из-под веток, вынесенных волнами на черноморскую набережную.