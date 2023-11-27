Тело погибшего мужчины обнаружили во время шторма в Сочи

Утром 27 ноября поступила информация о том, что на набережной около ресторана «Старгород» обнаружено тело мужчины.

«Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи. На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Спасатели вытащили тело погибшего из-под веток, вынесенных волнами на черноморскую набережную. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

В соцсетях сообщают, что тело 40-летнего мужчины нашли на улице Приморской — его вынесло из моря на набережную в районе гостиницы «Жемчужина».

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