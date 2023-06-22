В Краснодарском крае по результатам ЕГЭ по обществознанию 48 выпускников набрали 100 баллов

Этот экзамен 8 июня сдавали около 9,5 тыс. выпускников. Высокие результаты — от 81 балла — показал каждый пятый участник.

Всего по предварительным результатам ЕГЭ 277 кубанских выпускников получили 100 баллов, в том числе 9 человек показали максимальный результат сразу по двум предметам.

Основной этап сдачи ЕГЭ начался в Краснодарском крае в мае и продолжится до 1 июля. Информация о результатах экзаменов по химии, географии, литературе, русскому языку, математике, физике, истории и обществознанию уже доступна.

Вопросы по организации ЕГЭ на территории Кубани принимают на горячей линии по номеру +7(918)189-99-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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