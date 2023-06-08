Мизулина-младшая пообещала разобраться в ситуации с аннулированием результатов ЕГЭ в Новороссийске

Выпускники 29 мая сдавали единый государственный экзамен по русскому языку в школе № 22 города-героя с использованием орфографических словарей.

В этот день экзамен в пункте сдавали 157 человек. Специалисты посмотрели записи с камер видеонаблюдения из всех 11 аудиторий ППЭ. В шести из них отдельные участники экзамена — 33 человека пользовались орфографическими словарями. В связи с выявленным нарушением ГЭК приняла решение об аннулировании их результатов по ЕГЭ.

Один из выпускников, которому аннулировали результаты ЕГЭ в Новороссийске, попросил директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину разобраться в этой ситуации. Однако ей сообщили, чтобы орфографические словари на экзамене оказались якобы по ошибке организаторов.

«Это, конечно, совсем не справедливо. Ведь дети не виноваты в том, что организаторы допустили нарушение. И теперь у них будет двойной стресс в случае пересдачи экзамена. Это неправильно, я планирую обратиться в Рособрнадзор по этому вопросу», — написала Мизулина в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 33 выпускникам из Новороссийска, которым аннулировали результаты по ЕГЭ, дадут возможность пересдать экзамен не в сентябрьские сроки, а в резервный день — 22 июня. В вузах подтвердили, что выпускники, даже получив позже других аттестаты, на общих основаниях смогут подать документы в приемные комиссии.