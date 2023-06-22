В Краснодарском крае по программе «Профессионалитет» обучаются почти 1,2 тыс. человек

Об этом 22 июня рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ВДЦ «Смена» министр просвещения России Сергей Кравцов провел совещание с кураторами учебных групп колледжей по вопросам развития системы среднего профессионального образования.

Губернатор Краснодарского края отметил, что в последние годы в регионе обучение в техникумах стало более популярным у школьников.

«Для ребят это уже не запасной вариант, а возможность получить востребованную рабочую специальность. Помогают в этом федеральные программы. Например, в проекте «Профессионалитет» сейчас участвует 23 учебных заведения. На их базе созданы образовательные центры по разным направлениям — от сельского хозяйства до IT-сферы. Колледжи и техникумы напрямую сотрудничают с предприятиями, совместно готовят кадры, которые не придется переучивать. Всего по этой программе обучаются почти 1 тыс. 200 человек, в сентябре приступят к занятиям еще 1 тыс. 700 студентов», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона также отметил роль института наставничества в воспитании подростков. Он сообщил, что с нового учебного года советники по воспитанию приступят к работе во всех колледжах и техникумах края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе стартовала приемная кампания в кластеры «Профессионалитета». Заявления принимают шесть образовательных центров, действующих на базе 23 ссузов.