Приемная кампания в кластеры «Профессионалитета» стартовала в Краснодарском крае

На Кубани заявления от выпускников принимают 6 образовательных центров, действующих на базе 23 ссузов. В них по новым практико-ориентированным программам смогут обучаться более 1,6 тыс. студентов.

Также с 1 сентября откроются еще четыре образовательных центра в сфере услуг и информационных технологий. Например, на площадке Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа запустят «Центр развития цифровизации» с возможностью обучить 100 студентов.

В отрасли туризма и услуг открывается один из крупнейших кластеров, который будет базироваться в Краснодарском торгово-экономическом колледже. С начала нового учебного года в образовательном центре начнут обучаться 275 студентов.

Кроме того, на базе краснодарских учреждений откроется образовательный кластер «Перспектива», где на обучение примут 325 человек. В его состав входят Краснодарский архитектурно-строительный, политехнический, информационно-технологический техникумы и гуманитарно-технологический колледж.

Проект «Профессионалитет» Министерства просвещения РФ является одной из стратегических инициатив, направленных на социально-экономическое развитие России до 2030 года. Его цель — создать новую отраслевую модель подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики в системе СПО. В рамках проекта работодатели формируют запрос на образовательные программы, являются наставниками и предоставляют свои производственные площадки для обучения, что практически гарантирует трудоустройство студентов в будущем. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте.

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