В Краснодарском крае по программе «Экспортный бустер» обучили более 550 человек

Акселерационную программу реализует Центр поддержки экспорта Краснодарского края. В 2025 году обучение по повышению квалификации прошли сотрудники 33 муниципальных образований.

Специалисты Центра провели 38 семинаров и экспортный аудит 36 компаний. В рамках программы муниципалитеты получают инструменты для того, чтобы определить экспортный потенциал предприятий. Узнают о мерах поддержки и программах фондов, а также удастся составлять поэтапные проекты.

За три года в программе приняли участие более 1,3 тыс. человек и 130 субъектов малого и среднего бизнеса. Программа зарекомендовала себя как эффективный инструмент повышения компетенций муниципальных команд в сфере внешнеэкономической деятельности.

«Мы видим, что там, где муниципалитеты активно взаимодействуют с бизнесом и институтами развития, быстрее растет экспортная активность. Наша задача — обеспечивать муниципалитетам поддержку, методическую базу и практические инструменты для работы с предприятиями», — отметила первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Евгения Воробьева.

Акселерационная программа «Экспортный бустер» создана, чтобы улучшить работу муниципалитетов,. В том числе, развивать компетенции в сфере внешнеэкономической деятельности, выявлять потребности компаний, помогать выходить на внешние рынки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

