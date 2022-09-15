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В Краснодарском крае бесплатно подведут газ к 34 тыс. домов

Общество
15.09.2022 16:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-po-programme-dogazifikatsii-podvedut-gaz-k-34-tys-domov
В Краснодарском крае бесплатно подведут газ к 34 тыс. домов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Газораспределительные сети бесплатно построили к границам свыше 9 тыс. домов.

Более тысячи жителей Отрадненского района подали заявки на бесплатное подключение к газу. Почти по всем заключили договоры на технологическое присоединение.

«В настоящее время к 190 домам подвели газ до участка, из них в 107 домах уже пустили «голубое топливо». Подключение здесь выполняет организация — филиал №20 «Газпром газораспределение Краснодар». Кроме того, в рамках госпрограммы края «Развитие ТЭК» в районе построили распределительные газопроводы общей протяженностью 17,2 км, завершают строительство подводящего газопровода протяженностью свыше 5 км к хутору Трактовому», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

До конца 2022 года власти муниципального образования планируют подключить 231 домовладение по уже заключенным договорам в рамках догазификации.

Пункты приема заявок на социальную газификацию работают во всех муниципалитетах края. Также заявление можно подать через Госуслуги и сайты газораспределительных организаций. Работают телефоны горячих линий и сайт с интерактивной картой.

Во время рабочей поездки в Отрадненский район губернатор Вениамин Кондратьев поручил газифицировать станицу Подгорную, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Апшеронском районе по программе догазификации подвели газ к 389 домам.

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