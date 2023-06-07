В Краснодарском крае планируют запустить производство белорусских лифтов

Возможность запуска производства лифтов в регионе 7 июня обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время рабочей встречи в Сочи.

Глава региона отметил, что лифты от белорусского производителя «Могилевлифтмаш» хорошо себя зарекомендовали при реализации программы капитального ремонта. В этом году в Краснодарском крае установят 30 лифтов, произведенных в Белоруссии.

«Могилевлифтмаш» — это надежный, качественный бренд. Мы заинтересованы в сотрудничестве и будем рассматривать возможность запуска совместного производства лифтов на территории края», — сказал Кондратьев.

Губернатор высказался за расширение сотрудничества между Кубанью и Беларусью и в других сферах, в том числе продуктовой. По словам Кондратьева, белорусские товары сейчас широко представлены в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: эксклюзивное производство тракторов для виноградников откроют в Краснодарском крае. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 июня обсудили сотрудничество в рамках визита официальной делегации Республики в Сочи.