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Эксклюзивное производство тракторов для виноградников откроют в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksklyuzivnoe-proizvodstvo-vinogradnyh-traktorov-otkroyut-v-krasnodarskom-krae
Эксклюзивное производство тракторов для виноградников откроют в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 июня обсудили сотрудничество в рамках визита официальной делегации Республики в Сочи.

По словам премьер-министра Беларуси, отношения между республикой и Кубанью складываются успешно, так как во время последней встречи осенью прошлого года были четко намечены задачи и определены конкретные направления работы.

«Команда губернатора ответственно подходит к их выполнению. Мы всецело заинтересованы в дальнейшем расширении контактов. В Краснодарском крае имеем одни из самых привилегированных условий. Конкурируем с любыми производителями и выигрываем за счет качества», — отметил Роман Головченко.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что товарооборот с Беларусью увеличился на 52%. Была утверждена «дорожная карта» по укреплению партнерства в сфере промышленности — по производству комбайнов «Гомсельмаш». В интересах сельхозпроизводителей Кубани, которые будут покупать комбайны, определили ценовую составляющую.

«В результате в Усть-Лабинске собрали первые 10 зерноуборочных комбайнов. Мы с гордостью говорим, что белорусские сельхозмашины собирают в Краснодарском крае. Помимо этого, завод делает жатки, локализация этого производства может быть высокой, поскольку наши предприятия готовы поставлять комплектующие. Это новый горизонт сотрудничества, о котором мы ранее не говорили», — сказал губернатор Кубани.

На встрече шла речь о том, что сотрудничество с Минским тракторным заводом выходит на новый этап. В прошлом году на производственной площадке в станице Староминской собрали 275 тракторов «Беларус». В этом году планируют собрать 1 тыс. тракторов.

Роман Головченко сказал, что знает о том, что по заказу кубанских сельхозпредприятий в Староминском районе будут производить технику для обработки садов и виноградников.

«Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство», — подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь.

Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань оказывает все необходимую поддержку, чтобы у аграриев была возможность закупать технику по доступной цене. Предоставляющие скидку в размере 15% производители получают компенсацию из бюджета края. При этом аграриям предоставляют субсидию на приобретение отечественной сельхозтехники.

«В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%, при стоимости в 3,2 млн рублей он обходится в 2,2 млн рублей», — сказал глава региона.

По словам Вениамин Кондратьева, есть федеральные программы, Росагролизинг с отсрочкой платежей, удобной линией кредитования. Участие МТЗ в этой программе сделает собираемые на Кубани тракторы еще более доступными для аграриев Юга России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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