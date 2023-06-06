Кондратьев: на Кубани в уборке урожая задействуют 7,5 тыс. современных комбайнов

Готовность хозяйств Краснодарского края к уборочной кампании обсудили на краевом совещании.

Глава региона подчеркнул, что для проведения качественной уборочной кампании важно подготовить технику, запчасти и топливо.

«Знаю, что в общей сложности в поля выйдут 7,5 тыс. современных комбайнов. Но мы должны оценить потребность каждого хозяйства, рассчитать дополнительные резервные запасы, которые могут потребоваться на непредвиденные случаи. Нужно работать на предупреждение, чтобы ни один аграрий не потерял даже малую часть урожая», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что регион оказывает поддержку, чтобы сельхозпроизводители могли постоянно обновлять технику. На Кубани локализовали сборку комбайнов «Гомсельмаш» и тракторов минского завода. Скоро появится возможность закупать технику с отсрочкой платежа на 1,5 года по линии «Росагролизинга». Также действует краевая программа субсидирования.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, перебоев с поставками смазочных материалов нет, предприятия запаслись ГСМ в нужном количестве. Всего на уборку урожая в регионе выйдет 40 тыс. сельхозмашин. Это позволит ежесуточно обмолачивать свыше 100 тыс. га. Большая часть техники достаточно новая и мощная, возрастом менее 10 лет. По словам замглавы региона, традиционно уборочную кампанию будут сопровождать мобильные станции техобслуживания, которые будут оперативно устранять возможные поломки.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о том, что депутатский корпус проводит работу по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере сельского хозяйства. По словам главы кубанского парламента, с 1 сентября этого года вступает в силу новая редакция закона о семеноводстве, которая предусматривает принятие ряда нормативных актов, определяющих порядок формирования госреестра сортов, использование семян и создание информационной системы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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