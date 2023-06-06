В Краснодарском крае планируют собрать не менее 12,4 млн тонн зерновых

Об этом в ходе краевого совещания 6 июня сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что площадь озимых посевов составляет 1,9 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы.

«В связи с непогодой нужно обратить особое внимание на готовность зерносушильных пунктов, чтобы сберечь весь урожай. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить сбор зерновых на уровне прошлого года — не менее 12,4 млн т. Для этого у нас есть все условия», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что к уборке нужно приступить в ближайшие две недели и завершить ее в максимально короткие сроки. Он поручил вице-губернатору Андрею Коробке проконтролировать готовность мощностей элеваторов, хлебоприемных пунктов и складов.

Коробка доложил, что хозяйства располагают более 240 сушилками и более 2,7 тыс. зернопогрузчиков. Это позволит снизить потери за счет сокращения сроков уборки. Очистку и подработку будут вести круглосуточно по мере поступления зерна с поля.

«Готовность элеваторов к хранению урожая также стопроцентная. В крае 45 хлебоприемных предприятий с емкостью 4,4 млн т. Еще порядка 8,3 млн т способны принять на хранение аграрии. Важно, чтобы состояние элеваторов гарантировало его абсолютную сохранность», — сказал Коробка.

Завотделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко Людмила Беспалова отметила, что за последние годы урожайность в регионе увеличилась в 1,5 раза.

«Селекционная программа Краснодарского края одна из лучших в России. И мы можем получать еще более высокие урожаи. Такой результат дает совместная работы агрономов, науки и техники, поддержка администрации региона. Сейчас важно защитить урожай от болезней, провести правильную уборку — собрать зерно в срок и сохранить его сухим», — сказала Беспалова.

Профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько подчеркнула, что уборку нужно завершить до 1 августа.

«Каждый день задержки с уборкой снижает результат и качество зерна, поэтому обработку важно завершить до 1 августа и делать ее правильно, чтобы не потерять влагу и урожай», — сказала Василько.

В министерстве сельского хозяйства региона на период уборки создали координационный штаб. Подобные оперативные группы планируют открыть и в районах. С 10 июня начнет работу круглосуточная горячая линия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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