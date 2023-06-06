Кондратьев: кубанские сорта твердой пшеницы — это революция в селекции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 июня посетил поля Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре.

Глава Кубани оценил качество зерна и подчеркнул, что необходимо сохранить урожай без потери качества.

«Мы рассчитываем на достойный урожай этого года. Зерно качественное, увесистое, но сейчас идут дожди, и главная задача — сохранить его без потери качества. Необходимо решить все вопросы с приемом и хранением пшеницы», — сказал Кондратьев.

В текущем году 87 сортами зерновых собственной селекции заняты 500 га. Среди них проверенные сорта, популярные не только на Кубани, но и в других субъектах ЮФО. Кроме того, 11 новых сортов, которые только испытываются.

«Для хорошего урожая необходимо много составляющих, но без науки мы не обойдемся. Только взвешенный подход, основанный на глубоком анализе дает достойный результат. Наши ученые чувствуют поле, сопровождают весь процесс создания и выращивания культур и доводят до рекордов. Они сделали прорыв, получив лучшие сорта твердой пшеницы — это революция в селекции. Кубанскими семенами гордится вся Россия», — отметил губернатор.

Завотделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале зерна им. П. ЛукьяненкоЛюдмила Беспалова сообщила, что удалось вывести морозостойкие высокоурожайные сорта пшеницы, устойчивые к полеганию и заболеваниям. Кроме того, озимые тритикале, с повышенным содержанием белка.

«Обязательно проводим сортоиспытания, чтобы выявить максимальную урожайность. Так по десяти новым сортам урожайность достигла 100 центнеров с гектара», — сказала Беспалова

За 100 лет в Национальном центре зерна вывели 291 сорт пшеницы, 450 сортов зерновых и зернобобовых. Местными сотами пшеницы и ячменя засеваются 99% полей края. Кроме того, их используют 45 регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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