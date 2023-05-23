С начала года аграрии Кубани закупили более 1 тыс. единиц сельхозтехники

Об этом сообщил замглавы Краснодарского края Андрей Коробка 23 мая на открытии XXIII Агропромышленной выставки сельскохозяйственной техники «Золотая Нива» в Усть-Лабинском районе.

В выставке, которая продлится до 26 мая, принимают участие 450 компаний-производителей и дистрибьюторов сельхозмашин и оборудования для сельхозработ из РФ. А также из стран ближнего зарубежья, в том числе Республики Беларусь.

Коробка поприветствовал участников от имени Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и отметил, что выставка в этом году значительно увеличилась.

«Наш рынок машиностроения развивается, о чем свидетельствует масштаб этой выставки. В этом году она стала в разы больше. На ней присутствуют преимущественно отечественные производители, которые уверенно заняли нишу, освободившуюся после ухода с российского рынка ряда иностранных компаний», — сказал Коробка.

Замглавы региона подчеркнул, что «Золотая Нива» демонстрирует качественные изменения в отечественном сельхозмашиностроении. В настоящее время отечественные производители готовы по выгодным ценам предложить полный перечень необходимой техники и комплектующих.

По словам замгубернатора, с начала года аграрии края закупили уже более 1 тыс. единиц сельхозтехники.

«Модернизация машинно-тракторного парка позволяет ежегодно наращивать энергообеспеченность сельхозпредприятий. Сегодня на 100 га посевной площади она составляет 199 лошадиных сил. Это самый высокий показатель в России. Благодаря этому у наших аграриев есть возможность проводить сезонные полевые работы оперативно и качественно. Это положительно сказывается на экономике их предприятий», — сказал Коробка.

Аграриям предоставляются федеральные и краевые льготные программы. В частности, им доступны продукты льготного приобретения техники по линии АО «Росагролизинг». С 2022 года по поручению Кондратьева предоставляются субсидии на возмещение затрат на покупку сельхозтехники кубанских машиностроителей и производителей дружественных стран. В текущем году финансирование программы увеличили вдвое — до 80 млн рублей. Кроме того, повысили ставку субсидирования затрат до 15%.

На выставке также присутствовали депутат Госдумы РФ Алексей Езубов, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека. Кроме того, председатель комитета по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку ЗСК региона Сергей Орленко.

За прошлый год в АПК Кубани закупили 3 тыс. 433 единиц техники на 19,9 млрд рублей. Это на 2 млрд выше уровня 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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