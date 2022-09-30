В Краснодарском крае планируют запустить более десяти производств импортозамещающей продукции
Об этом на бизнес-форуме «Стратегия для Юга: устойчивость или рост?» сообщил и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.
В рамках мероприятия объявили о планах создания более 10 производств импортозамещающей продукции. В приоритете — радиоэлектроника, сельскохозяйственное оборудование и фармпрепараты.
«Сформирован пул инвестпроектов в высокой степени проработки. Это более 10 проектов по созданию новых и развитию действующих предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. К их реализации инвесторы уже приступили. Но этот перечень — не исчерпывающий», — заявил Мостовой.
Стоимость проектов варьируется от 100 млн рублей до 4,2 млрд рублей. Реализовать их рассчитывают до 2027 года. Это производства сельхозтехники, бумаги и картона, элементов питания и лекарств, нейросетевых камер и электронных модулей, мусоросортировочных автоматических комплексов, красок для полиграфии и другого.
«Предприятиям компенсируют затраты на инвестпроекты, техприсоединение к сетям, покупку в лизинг оборудования — в целом семь направлений возмещения. По программе заемного финансирования Фонда развития промышленности края предприятие может взять до 200 млн рублей по ставке 0,1% годовых. На днях запустим новую, не имеющую аналогов в стране, меру поддержки инвесторов. Будем финансировать до 30% затрат на создание импортозамещающих производств», — добавил Владимир Мостовой.
На ежегодном бизнес-форуме обсуждаются вопросы стратегического развития региона с представителями власти и лидерами южного бизнеса. В этом году в нем приняли участие порядка 500 человек — онлайн и очно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Информацию о действующей поддержке предприятий размещают на Промышленном портале региона в разделе «Меры господдержки».
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