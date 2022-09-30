В Краснодаре с начала года бизнесмены получили 170 займов от Фонда микрофинансирования
Общая сумма микрозаймов составила больше 422 тыс. рублей. Это 22% от суммы займов, выданных «Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» на территории региона.
Фонд привлекает предпринимателей своими низкими процентными ставками по займам.
«Льготные займы позволяют в короткие сроки провести модернизацию производства, создать новые рабочие места, ускорить развитие собственных компетенций, перейти к импортозамещению. Подобная мера поддержки необходима предпринимателям», — рассказал начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Артем Анацкий.
Фонд предоставляет 18 видов микрозаймов. Срок — до 36 месяцев. Ставки по займам варьируются от 0,1% до 6,5%. Сумма не превышает 5 млн рублей.
Более подробно ознакомиться с программами можно на сайте Фонда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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