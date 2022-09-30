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В Краснодаре с начала года бизнесмены получили 170 займов от Фонда микрофинансирования

Экономика
30.09.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-biznesmeny-poluchili-170-zajmov-ot-fonda-mikrofinansirovaniya
В Краснодаре с начала года бизнесмены получили 170 займов от Фонда микрофинансирования
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общая сумма микрозаймов составила больше 422 тыс. рублей. Это 22% от суммы займов, выданных «Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» на территории региона.

Фонд привлекает предпринимателей своими низкими процентными ставками по займам.

«Льготные займы позволяют в короткие сроки провести модернизацию производства, создать новые рабочие места, ускорить развитие собственных компетенций, перейти к импортозамещению. Подобная мера поддержки необходима предпринимателям», — рассказал начальник управления  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Артем Анацкий.

Фонд предоставляет 18 видов микрозаймов. Срок — до 36 месяцев. Ставки по займам варьируются от 0,1% до 6,5%. Сумма не превышает 5 млн рублей.

Более подробно ознакомиться с программами можно на сайте Фонда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае производители зерна дополнительно получат от государства 713,8 млн рублей. Всего на возмещение части затрат аграриев на реализацию и производство зерновых культур российским регионам дополнительно выделят 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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