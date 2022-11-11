В Краснодарском крае планируют временно запретить использование беспилотников

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Об этом 11 ноября сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

На Кубани планируют ввести временный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. В том числе к ним относятся дроны, коптеры, квадрокоптераы и мультикоптеры.

«Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков в рамках протокольного решения оперативного штаба Краснодарского края по реализации мер, осуществляемых в регионе в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 г. № 757 провел рабочее совещание по вопросу дополнительных мер обеспечения безопасности на ряде объектов. Приняты решения о подготовке проекта нормативного правового акта о временном запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодарского края», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченском районе жителям запретили поднимать в воздух квадрокоптеры в конце октября.