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В Краснодарском крае планируют временно запретить использование беспилотников

Общество
11.11.2022 16:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-planiruyut-vremenno-zapretit-ispolzovanie-bespilotnikov
В Краснодарском крае планируют временно запретить использование беспилотников
Фото pixabay.com

Об этом 11 ноября сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

На Кубани планируют ввести временный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. В том числе к ним относятся дроны, коптеры, квадрокоптераы и мультикоптеры.

«Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков в рамках протокольного решения оперативного штаба Краснодарского края по реализации мер, осуществляемых в регионе в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 г. № 757 провел рабочее совещание по вопросу дополнительных мер обеспечения безопасности на ряде объектов. Приняты решения о подготовке проекта нормативного правового акта о временном запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодарского края», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченском районе жителям запретили поднимать в воздух квадрокоптеры в конце октября.

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