В Краснодарском крае планируют увеличить число участников нацпроекта «Производительность труда»

Внедрение бережливых технологий на предприятиях Краснодарской агломерации обсудили на конференции, организованной минэкономики Кубани и Региональным центром компетенций.

В мероприятии также приняли участие представители администраций и предприятий Северского, Динского районов, Краснодара и Горячего Ключа.

В ходе конференции обсудили реализацию нацпроекта «Производительность труда», преимущества и возможности для потенциальных участников. А также экономический эффект от внедрения бережливых технологий.

«Осталось 13 «вакансий» для участия предприятий в нацпроекте в этом году. Мы досрочно закрываем план по его реализации. Чтобы увеличить количество участников и расширить возможности для повышения эффективности кубанских предприятий, планируем войти в переговорный процесс с Правительством страны. Привлечем дополнительные средства федерального бюджета, а значит, дополним экономику региона. Ведь на один бюджетный рубль в копилку края от реализации нацпроекта приходит около 200 рублей», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Участники конференции посетили предприятия «Аванта» и «ГОСТ Строитель», являющиеся участниками нацпроекта.

«Главное наше преимущество — команда сертифицированных руководителей проектов, имеющих практический опыт в применении бережливых технологий. Это специалисты, которые знают производственные процессы изнутри, так как прошли школу на ведущих предприятиях страны. Эксперты РЦК помогают предприятиям повысить операционную эффективность, направляя усилия на снижение себестоимости продукции и рост прибыли», — сказала директор РЦК Краснодарского края Екатерина Афонина.

В настоящее время в нацпроекте участвуют 230 кубанских предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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