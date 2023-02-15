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В Краснодарском крае комбинат железобетонных изделий увеличил выработку на 44%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-kombinat-zhelezobetonnyh-izdelij-uvelichil-vyrabotku-na-44
В Краснодарском крае комбинат железобетонных изделий увеличил выработку на 44%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На комбинате железобетонных изделий подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

В течение полугода эксперты Федерального центра компетенций оптимизировали работу в формовочном цеху по производству свай. Доля этого процесса составляет 66 % от общей выручки предприятия.

«Достижение целевых показателей — это итог качественно проведенной диагностической работы. Высвободившиеся 10 часов рабочего времени позволят существенно нарастить объемы производства востребованной продукции. Достигнутая экономия в одном производственном процессе отразится на рентабельности всего комбината», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

На комбинате установили станки для точечной сварки в арматурном цеху, разработали схему расстановки оборудования. Также приобрели электрическую грузовую тележку, ввели должность логиста и возобновили систему наставничества. В результате запасы сократились на 14,5 % и время процесса — почти на 36%. В итоге удалось увеличить выработку на 44%.

Комбинат выпускает сборные железобетонные конструкции для промышленно-гражданского, сельского строительства, объектов социально-бытового назначения, насосных станций и сооружений по индивидуальным проектам.

«У комбината богатый опыт работы на рынке железобетонных изделий. При этом коллектив открыт к изменениям, и уже стоят задачи на тиражирование бережливых технологий в этом году. В планах — реализация проектов по повышению производительности дорожных плит, адресному хранению и отгрузки готовой продукции со склада», — цитирует главу проекта Федерального центра компетенций Андрея Сайдакова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанский производитель комбикорма присоединился к нацпроекту «Производительность труда».

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