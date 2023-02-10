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Кубанский производитель комбикорма присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-proizvoditel-kombikorma-prisoedinilsya-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Кубанский производитель комбикорма присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предприятие «Премикс» оптимизирует процесс производства гранулированных витаминно-минеральных концентратов.

Рабочая группа предприятия прошла обучение инструментам бережливого производства. В ближайшие три месяца эксперты Регионального центра компетенций проведут диагностику и анализ выбранного потока. Выявят и зафиксируют потери, разработают план мероприятий по достижению целевых показателей. В настоящее время ведется подготовка внутренних инструкторов. Им передадут методики обучения инструментам бережливого производства для использования в работе.

«Бережливые методы позволяют улучшать качество продукции, контролировать рабочий поток и снижать влияние человеческого фактора. Но для оптимизации требуются теоретические знания для переноса их на практику и решения актуальных задач. Поэтому важно постоянно обучать коллектив и повышать производственную культуру», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Завод «Премикс» является лидером на рынке кормовых добавок в ЮФО. При заводе действуют научно-исследовательская и производственная базы. Предприятие выпускает премиксы и корма для всех сельскохозяйственных животных и птицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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