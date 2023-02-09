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Агрофирма в Тихорецком районе присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/agrofirma-v-tihoretskom-rajone-prisoedinilas-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Агрофирма в Тихорецком районе присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В агрофирме «Заря» эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой будут внедрять бережливые технологии на участке производства молока.

Рабочую группу обучили основам бережливого производства, ознакомили с внедрением системы 5С и картированием процесса. На предприятии планируют провести детальную диагностику технологического процесса и разработать полугодовой план оптимизации.

«Несмотря на внешние обстоятельства, сельхозпроизводители продолжают наращивать объемы и расширять рынки сбыта. Агропромышленный комплекс вносит существенный вклад в экономику региона. Наша задача — не просто поддержать отдельные предприятия, а с помощью нацпроекта продолжать формировать инфраструктуру для роста производительности труда в отрасли», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Агрофирма «Заря» работает в Тихорецком районе с 1956 году, входит в кубанский филиал агрохолдинга «АгроГард». Предприятие имеет свыше 10 тыс. га сельхозугодий и занимается выращиванием озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, сои и подсолнечника. «Заря» является лидером по производству сахарной свеклы на Кубани. Кроме того, в хозяйстве насчитывается порядка 800 голов фуражных коров. В настоящее время на предприятии идет реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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