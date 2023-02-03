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На кубанском маслосырзаводе на 41% увеличили выработку благодаря бережливым технологиям

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubanskom-maslosyrzavode-na-41-uvelichili-vyrabotku-blagodarya-berezhlivym-tehnologiyam
На кубанском маслосырзаводе на 41% увеличили выработку благодаря бережливым технологиям
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На предприятии «Тбилисский маслосырзавод» в течение полугода оптимизировали процесс производства сливочного масла в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Эксперты Регионального центра компетенций разработали системы планирования, запустили инфоцентр, создали безопасные рабочие места и схемы распределения полуфабрикатов в камере охлаждения. Технологии бережливого производства позволили снизить время протекания процесса на 31%, запасы — на 30%. В результате объем производства увеличился на 41%.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, научиться бережливым технологиям сегодня —значит уже завтра занять лидирующие позиции в отрасли.

«Гибкий подход позволяет усилить сильные стороны производственного процесса за счет гармоничного сочетания ресурсов», — отметил Алексей Юртаев.

«Тбилисский маслосырзавод» производит около 1,7 тыс. т сыров, 3 тыс. т сметаны, более 600 т молока и 300 т сливочного масла в год. Предприятие является первым дипломантом краевой целевой программы «Качество». Также завод получил диплом Правительства РФ в номинации «Лучшее предприятие по качеству вырабатываемой продукции». Продукция завода побеждала в конкурсе «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: маслоэкстракционный завод в Новопокровском районе присоединился к нацпроекту.

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