Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Маслоэкстракционный завод в Новопокровском районе присоединился к нацпроекту

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/masloekstraktsionnyj-zavod-v-novopokrovskom-rajone-prisoedinilsya-k-natsproektu
Маслоэкстракционный завод в Новопокровском районе присоединился к нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На «Ровненском МЭЗ» в течение полугода будут внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Для оптимизации выбрали процесс прессования. По предварительным прогнозам, бережливые технологии позволят увеличить выработку в потоке на 10%.

«Ядро продуктивных изменений — это готовность предприятия. Затем при поддержке экспертов работа становится простой, но при этом эффективной, повышается качество рабочих мест, сотрудники получают новые навыки и знания, внедряется система мотивации. При таком комплексном подходе применения бережливых технологий достигается значительный финансовый результат», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Для рабочей группы завода организуют обучение по программам «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «Картирование», «5С на производстве», «Производственный анализ».

Маслоэкстракционный завод открыли на базе «Ровненского элеватора». Мощность переработки предприятия составляет 110 тыс. т подсолнечника в год. «Ровненский МЭЗ» производит 50 тыс. т подсолнечного масла в год и 40 тыс. т подсолнечного шрота, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Динской комбинат бетонных изделий присоединился к нацпроекту «Производительность труда».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. За проукраинские лозунги семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста в Краснодаре
  5. Водитель фуры пострадал в ДТП с цистерной и «Газелью» в Славянском районе
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях