Маслоэкстракционный завод в Новопокровском районе присоединился к нацпроекту

На «Ровненском МЭЗ» в течение полугода будут внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Для оптимизации выбрали процесс прессования. По предварительным прогнозам, бережливые технологии позволят увеличить выработку в потоке на 10%.

«Ядро продуктивных изменений — это готовность предприятия. Затем при поддержке экспертов работа становится простой, но при этом эффективной, повышается качество рабочих мест, сотрудники получают новые навыки и знания, внедряется система мотивации. При таком комплексном подходе применения бережливых технологий достигается значительный финансовый результат», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Для рабочей группы завода организуют обучение по программам «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «Картирование», «5С на производстве», «Производственный анализ».

Маслоэкстракционный завод открыли на базе «Ровненского элеватора». Мощность переработки предприятия составляет 110 тыс. т подсолнечника в год. «Ровненский МЭЗ» производит 50 тыс. т подсолнечного масла в год и 40 тыс. т подсолнечного шрота, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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