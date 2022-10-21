В Краснодарском крае планируют создать технопарк пищевого машиностроения

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Представители власти и бизнеса обсудили предпосылки реализации этой идеи на выездной рабочей встрече в Динском районе.

В ней приняли участие и. о. руководителя краевого департамента промполитики Владимир Мостовой, председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев и руководители профильных предприятий.

Они посетили производства компаний «Проминком» и «ПищТех», а также индустриальную площадку «Краун Парк». По словам Владимира Мостового, в крае насчитывается свыше 40 предприятий, занимающихся производством машин, оборудования и комплектующих для пищевой и перерабатывающей промышленности. Они обеспечивают работой более 2 тыс. жителей региона. Это одно из приоритетных и перспективных направлений развития промышленности, и край обладает необходимыми компетенциями для такой работы, подчеркнул глава ведомства.

«Следующий этап — расширение производств и развитие компонентной базы, что можно сделать в условиях технопарка. Предприятие «Проминком» и управляющая компания «Краун Парка» обратились к нам с такой инициативой. Промпарк располагает свободными площадями, обеспеченными всей необходимой инфраструктурой», — добавил Мостовой.

Также на встрече отметили, что для реализации этой цели департамент промполитики предоставит необходимую поддержку, в том числе предприятия могут обратиться за компенсацией затрат на инвестпроекты, присоединиться к программе «Машиностроение», а также получить льготные кредиты регионального Фонда развития промышленности по ставкам 0,1–4% годовых, налоговые льготы и преференции на аренду земель, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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