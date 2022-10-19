Кубанские производители заключили контракты на 13 млн рублей на выставке «Агропродмаш»
Выставка проходит в Москве. Стенд Краснодарского края организовали региональный департамент промышленной политики, краевой Фонд развития промышленности и Центр поддержки экспорта.
На выставке свою продукцию представили 11 кубанских производителей. Компании края заключили 7 контактов на сумму более 13 млн рублей на поставку в российские регионы кондитерских и хлебопекарных печей, упаковочных материалов, автоматов выдува ПЭТ-тары и другую продукцию.
«Кроме того, предприятия предварительно договорились о поставке своей продукции еще на 3,8 млн рублей. Конгрессно-выставочный формат презентации кубанской промышленной продукции остается одним из самых эффективных инструментов расширения рынка сбыта», — отметил и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.
Кубанские компании приглашают к участию в опросе для формирования списка конгрессно-выставочных мероприятий на 2023 год, где будут организованы коллективные стенды региона. Предложения можно направить на электронный адрес online‑[email protected] или пройти онлайн‑опрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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