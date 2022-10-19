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Кубанские производители заключили контракты на 13 млн рублей на выставке «Агропродмаш»

Экономика
19.10.2022 18:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-proizvoditeli-zaklyuchili-kontrakty-na-13-mln-rublej-na-vystavke-agroprodmash
Кубанские производители заключили контракты на 13 млн рублей на выставке «Агропродмаш»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выставка проходит в Москве. Стенд Краснодарского края организовали региональный департамент промышленной политики, краевой Фонд развития промышленности и Центр поддержки экспорта.

На выставке свою продукцию представили 11 кубанских производителей. Компании края заключили 7 контактов на сумму более 13 млн рублей на поставку в российские регионы кондитерских и хлебопекарных печей, упаковочных материалов, автоматов выдува ПЭТ-тары и другую продукцию.

«Кроме того, предприятия предварительно договорились о поставке своей продукции еще на 3,8 млн рублей. Конгрессно-выставочный формат презентации кубанской промышленной продукции остается одним из самых эффективных инструментов расширения рынка сбыта», — отметил и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Кубанские компании приглашают к участию в опросе для формирования списка конгрессно-выставочных мероприятий на 2023 год, где будут организованы коллективные стенды региона. Предложения можно направить на электронный адрес online‑[email protected] или пройти онлайн‑опрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: промпредприятия Краснодарского края представят фарфор и пароконвектоматы на выставке в Москве.

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