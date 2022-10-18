Промпредприятия Краснодарского края представят фарфор и пароконвектоматы на выставке в Москве

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Крупнейшая в России международная профессиональная выставка в сфере HoReCa «PIR EXPO» проходит в Москве с 17 по 19 октября.

Кубанские промышленники презентуют изделия из фарфора, пароконвектоматы с полностью цифровым управлением и новинки антисептиков, моющие и чистящие средства. Об этом сообщил и. о. главы департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

«Стенд Кубани на выставке организовали наш департамент и Фонд развития промышленности региона. На площадке экспозиции представляют свою продукцию легендарный краснодарский фарфоро-фаянсовый завод «Чайка», один из ведущих производителей профессиональной техники и мебели для ресторанного бизнеса «ПищТех», а также крупный краснодарский производитель дезинфицирующих и моющих средств «Medlex», — сказал Мостовой.

Завод «Чайка» представляет коллекции керамической посуды и элементы декора. Пароконвектомат от «ПищТех» значительно облегчает работу поваров.

Участие кубанских предприятий в отраслевых выставках отраслевых выставках финансирует краевой Фонд развития промышленности. Финансирование ведется за счет средств краевой госпрограммы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. Перечень выставок размещен на сайте Фонда и региональном Промышленном портале. Там же можно подать заявку на участие, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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