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В Краснодарском крае начались выставки-презентации местных производителей

Экономика
13.10.2022 21:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachalis-vystavki-prezentatsii-mestnyh-proizvoditelej
В Краснодарском крае начались выставки-презентации местных производителей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Деловые встречи для региональных производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции проводят в специальном формате по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Первую в этом году выставку-презентацию для кубанских предпринимателей провели в Геленджике. Свою продукцию на ней представили 29 перерабатывающих и пищевых предприятий. Среди них: «ПищТех», «Солнце», «Сервис-Юг-ККМ» и «Юг-Полимер». Они презентовали пластмассовую тару, косметические средства, пищевое оборудование, парфюмерию и санитарно-гигиенические товары.

В информационном туре приняли участие почти 800 руководителей компаний из Геленджика, Новороссийска, а также Северского, Красноармейского и Абинского районов.

И.о. главы департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой рассказал, что подобные деловые встречи способствуют налаживанию сотрудничества между между региональными производителями и предприятиями сферы гостеприимства. Они помогают предпринимателям заключать контракты на выгодных условиях, без привлечения посредников.

Следующая выставка-презентация кубанских производителей пройдет 10 ноября в Туапсинском районе. Мероприятия организуют департамент промышленной политики и министерство сельского хозяйства Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани при поддержке краевого Фонда развития промышленности откроют новые производства.

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