В Краснодарском крае планируют построить маслозавод за 1,4 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Приступить к строительству завода по переработке семян масленичных культур в Ленинградском районе планируют в 2023 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,4 млрд рублей. Предполагается, что завод позволит создать 400 новых рабочих мест.

Проект строительства обсудили глава департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев и коммерческий директор «Кубанской Продуктовой Компании» Михаил Батманов.

«Инвестиционные проекты стимулируют экономический рост региона. Мы всегда готовы помогать компаниям, которые хотят развиваться или только планируют открыть свой бизнес в нашем крае. Сегодня на Кубани действует 83 меры господдержки для инвесторов. Это субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии», — сказал Воробьев.

Под завод планируют отвести участок площадью 12 га. Там разместят пять цехов глубокой переработки семян масленичных культур, из них — 90% семена подсолнечника. Производственная мощность завода составит 1 тыс. т сырья в сутки.

Предприятие будет выпускать рафинированное и нерафинированное масло, соусы, консервацию, комбикорма, хозяйственное мыло и биотопливо.

«Наша продукция пользуется высоким спросом по всей России и за рубежом. Объем продаж выше, чем объем производства. Мы понимаем, что сможем полностью реализовать производственные мощности второго завода», — сказал Батманов.

Сегодня Краснодарский край производит более 20% растительных масел страны. По этому показателю Кубань входит в число крупнейших регионов-производителей масличных культур.

«Кубанская Продуктовая Компания» работает в Кореновске с 2017 года и поставляет продукцию в 35 стран. В 2020 году предприятие получило первое место в региональном конкурсе по ЮФО «Экспортер года», в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» и второе место в национальном конкурсе в категории «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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