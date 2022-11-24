В Краснодарском крае планируют наладить совместное с Беларусью производство сельхозтехники

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соглашение о сотрудничестве с заводом «Гомсельмаш» губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор предприятия Александр Новиков подписали 24 ноября в Сочи.

Соглашение подписали в присутствии премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. По словам губернатора Краснодарского края, аграрии Кубани уверены, что белорусская техника не уступает импортной.

«Для нас как для аграрного региона важно, чтобы крупную сельхозтехнику — зерновозы, зерноуборочные комбайны, сеялки и косилки, — собирали именно в Краснодарском крае. Со своей стороны, готовы оказывать нашим партнерам содействие — предоставлять производителям льготы и субсидии. Рассчитываем, что подписанные сегодня соглашения позволят наладить в крае совместное производство. Это один из факторов устойчивости экономики края, наш успех — в надежности партнеров. Аграрии края уверены, что белорусская техника ничем не уступает импортным аналогам. Не сомневаюсь, она будет пользоваться устойчивым спросом. Мы заинтересованы в том, чтобы «Гомсельмаш» и «МАЗ» успешно развивали кооперацию с промышленными предприятиями Краснодарского края. Взаимовыгодное сотрудничество приведет нас к экономическому суверенитету, о котором говорит наш президент», — сказал Кондратьев.

Кондратьев сообщил, что в регионе в текущем году в три раза нарастили объем краевой поддержки промышленности. Он превысил 2,7 млрд рублей.

Заключенное соглашение предусматривает локализацию производства техники холдинга «Гомсельмаш» на территории Кубани.

Также соглашение подписали главы компаний ОАО «Минский автомобильный завод» и ООО «КропКузов» (Кропоткин). Стороны договорились о поставках автошасси из Беларуси и присвоении компании «КропКузов» статуса корпоративного партнера. Кроме того, ОАО «Минский тракторный завод» заключил договор с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад». В следующем году Минский тракторный завод поставит 350 тракторокомплектов для последующей сборки в станице Староминской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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