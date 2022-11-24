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Кондратьев: с начала года товарооборот между Кубанью и Беларусью вырос на 60%

Экономика
24.11.2022 17:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-tovarooborot-mezhdu-kubanyu-i-belarusyu-vyros-na-60
Кондратьев: с начала года товарооборот между Кубанью и Беларусью вырос на 60%

Губернатор Краснодарского края и премьер-министр Беларуси 24 ноября в Сочи обсудили перспективы сотрудничества.

Глава Кубани отметил, что Республика Беларусь является одним из основных партнеров региона.

«С начала 2022 года товарооборот вырос на 60%. Особенно важным является взаимодействие в отрасли сельхозмашиностроения. Край, как гарант продовольственной безопасности страны, обязан обеспечивать хорошие урожаи, а без современной техники это невозможно. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом и возобновили сборку двух моделей белорусских тракторов в станице Староминской. Уже собрали 220 единиц из запланированных 250. Планируем увеличить выпуск до 1 тыс. машин. Кроме того, мы компенсируем 15% стоимости каждого приобретенного трактора краевой сборки. В этом году на эти цели направили 46 млн рублей», — сказал Кондратьев.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что подобные встречи положительно влияют на развитие сотрудничества.

«Добиваться таких высоких результатов во многом позволяет ваша личная позиция и заинтересованность в укреплении партнерства. Проект по сборке тракторов в станице Староминской оказался удачным. И мы хотим по такому же сценарию выйти на производство комбайнов, зерноуборочной техники. Благодарим за господдержку. Это действительно важно. Со своей стороны, готовы полностью обеспечить необходимой сельхозтехникой ведущий агарный регион России», — сказал Головченко.

Он также подчеркнул успешное развитие других направлений, в частности, выпуска скоростных лифтов. С начала года на Кубань поставили 188 единиц. Кроме того, по словам премьер-министра, на полную мощность вышло производство рыбных комбикормов. Оно не имеет аналогов в странах СНГ. Головченко отметил, что это также может быть интересно Кубани.

Головченко добавил, что специалисты из Беларуси активно заняты в сфере строительства. В частности, они работают на строительстве автодороги Краснодар — Керчь. Имеют большой опыт в возведении объектов водоснабжения, соцобъектов и жилых домов, готовы участвовать в строительстве этих объектов на Кубани.

Участники встречи отметили, что выпуск конкурентоспособной продукции, взаимообмен и совместная работа поможет в сжатые сроки занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. Это станет важной составляющей стабильности экономики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках встречи в Сочи планируют обсудить приоритетные направления сотрудничества. В частности, вопросы расширения торговых и экономических связей.

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