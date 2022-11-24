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Губернатор Краснодарского края встретил в аэропорту Сочи премьер-министра Беларуси

Экономика
24.11.2022 15:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-krasnodarskogo-kraya-vstretil-v-aeroportu-sochi-premer-ministra-belarusi
Губернатор Краснодарского края встретил в аэропорту Сочи премьер-министра Беларуси
Фото t.me/kondratyevvi

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко возглавляет делегацию республики, прибывшую 24 ноября с официальным визитом в Краснодарский край.

В аэропорту Сочи делегацию встретил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона подчеркнул, что Кубань и Беларусь связывают давние партнерские отношения.

«Это один из ключевых международных партнеров региона. В этом году исполнилось 20 лет с того времени как Кубань и Беларусь подписали свое первое соглашение о сотрудничестве. Все это время по нарастающей развивались наши торговые и экономические связи. В начале года я сам был с визитом в республике. И сегодня мы продолжим обсуждение вопросов импортозамещения, совместной работы в условиях санкционного давления», — написал Кондратьев в Telegram.

В рамках встречи запланировано обсуждение приоритетных направлений сотрудничества. В частности, планируется обсудить вопросы расширения торговых и экономических связей и подписать ряд соглашений с крупными промпредприятиями Беларуси.

Вениамин Кондратьев посещал Беларусь в феврале. Он провел встречи с официальными и деловыми кругами республики, посетил крупнейшие транспортные предприятия, заводы по производству сельхозтехники.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Беларусью составил 330 млн долларов. На Кубани действует свыше 50 компаний, экспортирующих продукцию в Беларусь. Большую часть экспорта составляют изделия из черных металлов, электрооборудование, продукты переработки овощей, фруктов. Основная часть импорта — это пищевая продукция, алюминиевые изделия, натуральный и искусственный мех. А также эфирные масла и косметика, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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