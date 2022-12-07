В Краснодарском крае первым резидентам промпарков возместят половину затрат на аренду

Средства направят на возведение производственных помещений и создание новых рабочих мест в индустриальных парках.

«Комиссией по предоставлению мер финансовой поддержки в рамках госпрограммы по развитию краевой промышленности одобрены заявки четырех резидентов промпарков «Компрессорный» и «Краснодар». Общая сумма составит более 5,4 млн рублей. Это компенсация половины затрат резидентов на аренду земельных участков и производственных площадей. Арендатор земли вложит не менее 70% полученных средств в строительство производственных помещений. Резиденты, арендующие их, создадут не менее 15 новых рабочих мест. Это условия предоставления бюджетных средств», — сказал и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Эту меру поддержки запустили в текущем году в рамках Плана по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности на Кубани. Это позволит опережающими темпами развернуть новые производства в индустриальных парках. Предполагается, что с такой господдержкой до 2025 года в промпарках региона разместят не менее 18 резидентов.

Кроме того, комиссия поддержала проекты по развитию трех промышленных предприятий Краснодара и Северского района.

Производитель комплектующих для атомных электростанций получит компенсацию части затрат на модернизацию производства. Объем средств превысит 9,5 млн рублей.

Половину затрат на уплату первого взноса на приобретение оборудования в лизинг компенсируют производителю мебели для учреждений культуры и предприятию, занимающемуся вторичной переработкой пластиковой тары для производства полимерных гранул. Они получат порядка 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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