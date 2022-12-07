В Краснодарском крае на развитие инфраструктуры промпарков направят почти 300 млн рублей
Об этом 7 декабря сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани рассказал, что средства получат два промпарка Кубани, внесенные в реестр Минпромторга России. Это «Краснодар» и «Достояние».
«До конца 2022 года почти 300 млн рублей бюджетных инвестиций направим на компенсацию затрат управляющих компаний индустриальных парков на строительство промышленной инфраструктуры. Отбор прошли два промпарка региона, внесенные в реестр Минпромторга России — «Краснодар» и «Достояние». Средства вложат в создание новых объектов инфраструктуры, а также техприсоединение производств резидентов к инженерно-техническим сетям», — сказал Кондратьев.
Средства выделят в счет списания долгов по бюджетным кредитам. Это право Правительство РФ предоставило краю, как одному из регионов, которые активно развивают промышленную инфраструктуру.
Промпарк «Краснодар» в поселке Дорожном — первый открытый на Кубани и вошедший в реестр Минпромторга РФ. На его территории находятся производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Кроме того, там возводят предприятия по выращиванию и переработке зеленых культур, производству готовой еды, переработке стекла. Промпарк и управляющая компания соответствуют федеральным требованиям, что дает основания для получения мер господдержки.
Индустриальный парк «Достояние» в Кропоткине создали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он начал работу в ноябре текущего года. Первым резидентом стал завод по производству безалкогольных напитков, бутилированной и минеральной воды. Также в «Достоянии» планируют открыть картонажную фабрику и завод по изготовлению модульных зданий контейнерного типа. Кроме того, в планах производство кваса и других безалкогольных напитков, снеков и полиграфической продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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