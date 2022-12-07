Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае на развитие инфраструктуры промпарков направят почти 300 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-razvitie-infrastruktury-promparkov-napravyat-pochti-300-mln-rublej
В Краснодарском крае на развитие инфраструктуры промпарков направят почти 300 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 7 декабря сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани рассказал, что средства получат два промпарка Кубани, внесенные в реестр Минпромторга России. Это «Краснодар» и «Достояние».

«До конца 2022 года почти 300 млн рублей бюджетных инвестиций направим на компенсацию затрат управляющих компаний индустриальных парков на строительство промышленной инфраструктуры. Отбор прошли два промпарка региона, внесенные в реестр Минпромторга России — «Краснодар» и «Достояние». Средства вложат в создание новых объектов инфраструктуры, а также техприсоединение производств резидентов к инженерно-техническим сетям», — сказал Кондратьев.

Средства выделят в счет списания долгов по бюджетным кредитам. Это право Правительство РФ предоставило краю, как одному из регионов, которые активно развивают промышленную инфраструктуру.

Промпарк «Краснодар» в поселке Дорожном — первый открытый на Кубани и вошедший в реестр Минпромторга РФ. На его территории находятся производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Кроме того, там возводят предприятия по выращиванию и переработке зеленых культур, производству готовой еды, переработке стекла. Промпарк и управляющая компания соответствуют федеральным требованиям, что дает основания для получения мер господдержки.

Индустриальный парк «Достояние» в Кропоткине создали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он начал работу в ноябре текущего года. Первым резидентом стал завод по производству безалкогольных напитков, бутилированной и минеральной воды. Также в «Достоянии» планируют открыть картонажную фабрику и завод по изготовлению модульных зданий контейнерного типа. Кроме того, в планах производство кваса и других безалкогольных напитков, снеков и полиграфической продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске планируют построить индустриальный парк.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
  4. Фирма Галицкого узаконила построенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар»
  5. Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря
  6. Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях