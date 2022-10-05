В Краснодарском крае перевозчикам компенсируют рост затрат на запчасти и топливо

Видео канала «Кубань 24»

Всего из регионального бюджета выделят 284 млн рублей, чтобы поддержать кубанских перевозчиков.

Субсидию в размере 50 тыс. рублей на каждую машину для компенсации затрат на запчасти и топливо готовы предоставить при условии, что до конца 2022 года получатель не будет повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Претендовать на такую помощь могут и муниципальные, и частные предприятия.

Порядок назначения выплат сейчас разрабатывает минтранспорта края. Там же будут распределять средства.

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