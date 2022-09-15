В Краснодаре движение маршруток начали транслировать на «Яндекс Картах»
Общество
15.09.2022 20:20
Движение маршрутов частных перевозчиков краевого центра стало доступно в сервисе «Яндекс Карты» с 15 сентября.
Ранее отследить в режиме реального времени можно было только движение транспорта МУП «КТТУ» — трамваев, троллейбусов и автобусов.
Теперь на «Яндекс Картах» стали доступны некоторые маршруты частных перевозчиков города. Среди них №: 4, 25, 30, 37, 55, 60, 61, 62, 77, 136А, 138А, 141А, 146А, 157А, 161А, 166А, 170А, 189А.
Читайте также: приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре доработают к концу года.
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