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В Краснодаре движение маршруток начали транслировать на «Яндекс Картах»

Общество
15.09.2022 20:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dvizhenie-marshrutok-nachali-translirovat-na-yandeks-kartah
В Краснодаре движение маршруток начали транслировать на «Яндекс Картах»
Фото yandex.ru/maps

Движение маршрутов частных перевозчиков краевого центра стало доступно в сервисе «Яндекс Карты» с 15 сентября.

Ранее отследить в режиме реального времени можно было только движение транспорта МУП «КТТУ» — трамваев, троллейбусов и автобусов.

Теперь на «Яндекс Картах» стали доступны некоторые маршруты частных перевозчиков города. Среди них №: 4, 25, 30, 37, 55, 60, 61, 62, 77, 136А, 138А, 141А, 146А, 157А, 161А, 166А, 170А, 189А.

Читайте также: приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре доработают к концу года.

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