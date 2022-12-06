В Краснодарском крае передали свыше 1 тыс. подарков в рамках акции «ДоброЕлка»

Акция благотворительного фонда помощи детям «Край добра» продлится до 18 декабря.

Руководитель фонда «Край Добра» Яна Сторожук рассказала, что жители Краснодарского края собрали уже более 1 тыс. подарков для тяжелобольных детей.

«Мы благодарны каждому, кто принял участие в акции. Всего на сайте размещено более 1 тыс. 750 желаний ребят со всего края. Мы продолжаем призывать жителей края участвовать в акции. Это давняя и очень добрая традиция, существующая на Кубани, — дарить детям радость. Для тех, кто борется с тяжелой болезнью, особенно важно ощутить новогоднее чудо и верить в лучшее», — сказала Сторожук.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно выбрать открытку с желанием на сайте доброелка.рф и нажать кнопку «Подарить». В канун Нового года волонтеры доставят подарки детям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря присоединился к акции «ДоброЕлка». Он выбрал шесть открыток детей из Краснодара, Анапы, Горячего Ключа, Крыловского и Мостовского районов.