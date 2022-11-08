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В Краснодарском крае пенсионер за рулем ВАЗ сбил ребенка, который ехал на мопеде

Происшествия
08.11.2022 16:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pensioner-za-rulem-vaz-sbil-rebenka-kotoryj-ehal-na-mopede
В Краснодарском крае пенсионер за рулем ВАЗ сбил ребенка, который ехал на мопеде
Фото t.me/our_ustlabinsk

Авария произошла 8 ноября около 13:00 на улице Карла Макса напротив дома № 47 в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 83-летний пенсионер ехал за рулем автомобиля ВАЗ-2105 и не уступил дорогу питбайку Kayo, которым управлял 14-летний подросток.

Произошло столкновение, в результате которого подросток получил травмы. Его госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска. По факту аварии проводят проверку, сообщает Telegram-канал «Наш Усть-Лабинск».

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