В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в селе Кривенковском Туапсинского района.
Местные волонтеры в социальных сетях сообщили о том, что на улице Тоннельной мужчина на глазах у 12-летнего подростка застрелил пса. По словам очевидцев, выстрела было два, сначала мужчина выстрелил один раз на улице, затем зашел за собакой во двор частного дома и там произвел смертельный для собаки выстрел, который и видел ребенок.
Очевидцы утверждают, что после расправы над животным стрелявший обещал таким же образом «решить вопрос» еще с двумя псами, сообщается на странице зооволонтеров «Добрые руки».
В полиции по Туапсинскому району организовали проверку после инцидента. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Личность стрелка установили, назначена экспертиза, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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