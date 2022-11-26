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В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку

Происшествия
26.11.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-paren-na-glazah-u-12-letnego-rebenka-zastrelil-sobaku
В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в селе Кривенковском Туапсинского района.

Местные волонтеры в социальных сетях сообщили о том, что на улице Тоннельной мужчина на глазах у 12-летнего подростка застрелил пса. По словам очевидцев, выстрела было два, сначала мужчина выстрелил один раз на улице, затем зашел за собакой во двор частного дома и там произвел смертельный для собаки выстрел, который и видел ребенок.

Очевидцы утверждают, что после расправы над животным стрелявший обещал таким же образом «решить вопрос» еще с двумя псами, сообщается на странице зооволонтеров «Добрые руки».

В полиции по Туапсинскому району организовали проверку после инцидента. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Личность стрелка установили, назначена экспертиза, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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