В Краснодарском крае озимыми культурами засеют около 1,8 млн га

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани стартовала осенняя посевная кампания. О том, как она проходит, говорили на краевом совещании в Тимашевском районе, которое провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

В северных районах Кубани осенняя посевная кампания уже началась. Первые 5,5 тыс. га озимых культур посеяли в Абинском, Белоглинском, Крыловском, Павловском, Щербиновском и Ленинградском районах. По словам Андрея Коробки, площадь посева озимых составит почти 1,8 млн га. Это на 20 тыс. га больше, чем в прошлом году.

«Традиционно львиная доля площади озимых культур будет занята пшеницей — больше 1,6 млн га. Основной сев необходимо завершить традиционно до 25 октября, для нашего региона это оптимальные агрономические сроки», — сказал замглавы региона.

Андрей Коробка отметил, что у Кубани есть все ресурсы для проведения посевной. Сеять будут семена отечественной селекции. Сельхозтехника готова выйти в поля. Привлекут 32,5 тыс. единиц различных сельхозмашин.

«В этом году по поручению губернатора из краевого бюджета выделили 40 млн рублей субсидий на компенсацию затрат на приобретение сельхозтехники, произведенной в России и дружественных нам странах. Пока что выбрано около 50% этой суммы», — добавил вице-губернатор.

Андрей Коробка также сообщил о том, что господдержка АПК в регионе превысила 10 млрд рублей. На растениеводство направили 4,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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