В Краснодарском крае озимыми культурами засеяли 1,8 млн гектаров

Губернатор Вениамин Кондратьев 2 декабря доложил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву о ходе осенних полевых работ.



В ходе совещания обсуждали в том числе сельскохозяйственные итоги года. В России сбор зерна в бункерном весе превысил 145 млн т. Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории.

«Сбор нового урожая близится к завершению. И важно, что на протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свеклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы», — отметил Патрушев.

В 2025 году площадь сева озимых в Краснодарском крае составила 1,8 млн га, что на 37 тыс. больше, чем в прошлом году. Из них пшеницы — более 1,6 млн га. Практически по всей площади уже есть всходы.

«Однако в октябре осадков было недостаточно: в некоторых северных и центральных районах края отмечаем дефицит влаги в полтора-два раза ниже нормы. Сейчас ученые дают аграриям рекомендации по уходным работам», — сказал Вениамин Кондратьев.

Несмотря на засуху, аграрии добились достойных результатов жатвы, собрав 11,2 млн т зерновых и зернобобовых. Кроме того, впервые в истории края собрали 313 тыс. т винограда. Благодаря этому в регионе планируют увеличить производство винодельческой продукции на 5%.

Глава края поблагодарил Дмитрия Патрушева, Правительство РФ и Минсельхоз России за поддержку краевого АПК.

«В этом году на развитие отрасли направили 15,8 млрд рублей. Мы приложим все усилия, чтобы урожай следующего года был достойным, а Кубань оставалась житницей страны», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

