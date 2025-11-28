Не менее 15 млрд рублей ежегодно получают аграрии из бюджета Кубани

Немало вопросов в аграрном крае губернатору задают сельхозпроизводители и получают поддержку. Так, четыре года назад после обращения жителя Кущевского района появилась субсидия для фермеров, которые выращивают ягоды.

Хозяйство занимает почти 25 га — из них 20 заняты под теплицы. Именно в них выращивается кубанская ягода. Иван Денисенков уже 20 лет занимается клубникой, выращивает ее в закрытом грунте. В сезон фермер ежедневно собирает до 8 т ягоды. В хозяйстве задействована вся семья. Поэтому и строят новые теплицы каждый год при поддержке краевых властей.

«17 теплиц мы добавили, около 1,7 млн рублей получили. Это почти вся сумма, затраченная на производство этих теплиц», — говорит фермер Иван Денисенков.

Получить субсидию на строительство теплиц раньше могли только фермеры, которые занимаются овощами. Но после обращения на «Прямую линию» жителя Кущевского района Сергея Васильева губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение предусмотреть господдержку на строительство ягодных теплиц. Уже в 2022 году такая мера была принята.

«Наша задача — максимально повысить производство овощей и дать возможность зарабатывать людям, которые живут на селе. Если это выгодно, если там будут работать люди, если мы дадим новые рабочие места, если есть спрос на рынке, то будет поддержка и для тех фермеров, которые занимаются фруктами», — подчеркивает губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас заявитель Сергей Васильев находится на СВО. Хозяйство тем временем ведет его жена. Площадь участка 400 кв. метров. Следить за ним ей помогают старшие дети. С расширением хозяйства появляются новые теплицы, немало этому способствует господдержка.

«В новых теплицах мы хотим выращивать новые сорта малины, развиваем ягодные культуры, надеемся этим заниматься и дальше», — делится жена фермера Людмила Васильева.

Сейчас Васильевы собирают документы, чтобы получить новую краевую субсидию «Агромотиватор» — она действует для участников и ветеранов СВО с 2025 года.

На Кубани сегодня меры поддержки доступны по всем аграрным направлениям. Ежегодно сельхозпроизводителям направляют не менее 15 млрд рублей из краевого бюджета. Власти региона выделяют субсидии на развитие садоводства и виноградарства, компенсации за капельное орошение, на поддержку молочного и мясного животноводства, гранты на развитие сельского туризма и переработки, льготные кредиты для аграриев под 5% годовых. В итоге все краевые меры поддержки помогают успешному развитию АПК и сохраняют статус Кубани как житницы России.

