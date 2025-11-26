Агрофирма из Краснодара побила рекорд мира по числу рекордов по урожайности

Краснодарский производитель современных средств защиты растений, агрохимикатов и семян зарегистрировал наибольшее количество рекордов по урожайности и продуктивности сельхозкультур.

За пять лет АО «Щелково Агрохим» установило и зарегистрировало семь рекордов, зафиксированных на производственных полях. О мировом рекорде сообщили на международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО-2025».

Рекорды по урожайности озимой пшеницы в России предприятие поставило 8 августа 2022 года (87,3 ц/га), 10 августа 2023 года (103,7 ц/га) и 4 августа 2025 года (140,2 ц/га).

Рекорды по максимальной продуктивности растений озимой пшеницы в России зарегистрировали 9 августа 2022 года (112 ц/га), 11 августа 2023 года (122,6 ц/га) и 4 августа 2025 года (184,95 ц/га).

Также 26 сентября 2025 года компания поставила рекорд по урожайности сои в России — 47,96 ц/га, сообщает пресс-служба Книги рекордов России.

Читайте также: более 7 млн тонн пшеницы собрали в 2025 году в Краснодарском крае. Всего в этом году аграриям удалось собрать 11,3 млн тонн зерна.

