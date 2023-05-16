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В Краснодарском крае ожидается резкий подъем воды в реке Кубань

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ozhidaetsya-rezkij-podem-vody-v-reke-kuban
В Краснодарском крае ожидается резкий подъем воды в реке Кубань
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Краснодарского ЦГМС, до конца суток 17 мая на реке Кубань ожидается подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок из-за прохождения паводочной волны.

Больше всего вода в Кубани поднимется на территории Тбилисского и Усть-Лабинского района. Достижение неблагоприятных отметок уровня воды возможно и в других муниципалитетах Кубани.

По данным местных властей, резкий подъем воды в реке Кубань в ближайшие сутки ожидается и на территории Кавказского района. Возможно подтопление низменных земельных участков в Кропоткине, сообщает глава Кавказского района Виталий Очкаласов в Telegram.

В Кубанском БВУ отметили, что за последние сутки объем притока воды в Краснодарское водохранилище увеличился более чем на 30% — с 616 м3/сек до 801 м3/сек. При этом чрезвычайных ситуаций на водных объектах региона за прошедшие сутки не зафиксировали.

Читайте также: до +28 °С потеплеет 17 мая в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

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