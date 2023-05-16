До +28 °С потеплеет 17 мая в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до +23…28 °С, а ночью опустится до +8…13 °С. На Черноморском побережье днем +21…26 °С, ночью +11…16 °С. В горах днем +15…20 °С.

Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с. Утром и днем скорость порывов достигнет 15-18 м/с. В Новороссийске утром и днем ожидаются порывы до 17-22 м/с.

В Краснодаре 17 мая будет переменная облачность, без осадков. Днем потеплеет до +23…25 °С, а ночью похолодает до +10…12 °С. Утром и днем порывы ветра достигнут скорости 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: начало купального сезона в Сочи ожидается не раньше июня. Это связано с предстоящими дождями и медленным прогреванием воды в Черном море.