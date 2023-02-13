В Краснодарском крае отсутствует очередь автомобилей на Керченскую переправу
Общество
13.02.2023 09:53
За прошедшие сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым 222 машины и 262 пассажира.
На парковке в поселке Ильич утром 13 февраля очереди из грузовиков, ожидающих погрузку на паром, нет. Работает пункт обогрева и полевая кухня для водителей, дежурят волонтеры. Все остальные накопительные стоянки вывели в резерв. Они начнут работу при необходимости.
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли 82,4 тыс. пассажиров, 63,1 тыс. машин и более 7 тыс. ж/д вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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