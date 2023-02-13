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На этой неделе в Краснодарском крае ожидаются снег, дожди и сильный ветер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-etoj-nedele-v-krasnodarskom-krae-ozhidayutsya-sneg-dozhdi-i-silnyj-veter
На этой неделе в Краснодарском крае ожидаются снег, дожди и сильный ветер
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

В течение ближайшей недели в регионах ЮФО и СКФО сохранится холодная погода , а также ожидаются сильные осадки и ветер, сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Крыму прогнозируются сильный снег, мокрый снег в ближайшие дни, в Краснодарском крае — снег, мокрый снег, дождь. На Черноморском побережье ветер ожидается до 20 м/с, во вторник и среду — даже до 25 м/с», — рассказал Вильфанд.

По его словам, аналогичная ситуация с погодными условиями на этой неделе будет во всех регионах юга и Северного Кавказа.

Эксперт добавил, что в ближайшие дни в температура воздуха в Краснодаре будет: днем -2…+4 °C, ночью -5…-8 °C, в Сочи по ночам ожидаются морозы до -3 °C, сообщает ТАСС.

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