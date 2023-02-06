В Краснодарском крае отремонтируют мост через Ангелинский ерик
В ближайшее время рабочие приступят к разбору железобетонных конструкций правой части моста в Красноармейском районе рядом со станицей Ивановской.
Планируется обновление мостового полотна и проезжей части. Специалисты разберут конструкции дорожной одежды, снимут балки пролетных строений и отремонтируют их. Кроме того, запланированы работы по гидроизоляции балок, укладке асфальта и обустройству водоотвода с проезжей части.
Также рабочие установят новые барьерное и перильное ограждения, восстановят укрепление конусов моста. Завершить ремонт планируют в октябре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
На время проведения работ движение автомобилей организуют по мосту, который расположен слева. На участке введут ограничения скорости до 40 км в час.
Читайте также: в Мостовском районе запустили движение по временному мосту через реку Фарс.
- Кубанские казаки доставили в зону СВО 965 тонн гуманитарной помощи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
- В полиции Кубани предупредили об участившихся взломах аккаунтов в Telegram
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России