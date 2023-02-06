В Краснодарском крае отремонтируют мост через Ангелинский ерик

В ближайшее время рабочие приступят к разбору железобетонных конструкций правой части моста в Красноармейском районе рядом со станицей Ивановской.

Планируется обновление мостового полотна и проезжей части. Специалисты разберут конструкции дорожной одежды, снимут балки пролетных строений и отремонтируют их. Кроме того, запланированы работы по гидроизоляции балок, укладке асфальта и обустройству водоотвода с проезжей части.

Также рабочие установят новые барьерное и перильное ограждения, восстановят укрепление конусов моста. Завершить ремонт планируют в октябре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

На время проведения работ движение автомобилей организуют по мосту, который расположен слева. На участке введут ограничения скорости до 40 км в час.

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