Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае отремонтируют мост через Ангелинский ерик

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otremontiruyut-most-cherez-reku-angelinskij-erik
В Краснодарском крае отремонтируют мост через Ангелинский ерик
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

В ближайшее время рабочие приступят к разбору железобетонных конструкций правой части моста в Красноармейском районе рядом со станицей Ивановской.

Планируется обновление мостового полотна и проезжей части. Специалисты разберут конструкции дорожной одежды, снимут балки пролетных строений и отремонтируют их. Кроме того, запланированы работы по гидроизоляции балок, укладке асфальта и обустройству водоотвода с проезжей части.

Также рабочие установят новые барьерное и перильное ограждения, восстановят укрепление конусов моста. Завершить ремонт планируют в октябре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

На время проведения работ движение автомобилей организуют по мосту, который расположен слева. На участке введут ограничения скорости до 40 км в час.

Читайте также: в Мостовском районе запустили движение по временному мосту через реку Фарс.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанские казаки доставили в зону СВО 965 тонн гуманитарной помощи
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
  5. В полиции Кубани предупредили об участившихся взломах аккаунтов в Telegram
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях