В Краснодарском крае отремонтировали еще две артезианские скважины
По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева системы водоснабжения в регионе обновляют каждый год.
Специалисты завершили ремонт двух артезианских скважин в Гулькевичском районе: в поселке Венцы и селе Новоукраинском. Они обеспечивают питьевой водой более 2,8 тыс. человек и социальные объекты. Скважины обновили в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Также активные работы продолжают на «Водоканале» Гулькевичского района. Работы завершили уже по шести этапам, еще два этапа выполнят до конца текущего года. Объект будет полностью готов в следующем году.
Всего в этом году в регионе реконструируют более 42 артезианских скважин, а также отремонтируют и построят 32,8 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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