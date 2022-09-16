В Краснодарском крае отремонтировали более 30 подъездов к населенным пунктам

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт провели на дорогах регионального значения в 16 муниципалитетах в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Качественная сеть дорог теперь связывает населенные пункты благодаря совместной работе федеральных и региональных дорожников. С 2019 года отремонтировали более 30 подъездов к населенным пунктам.

«От состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависит комфорт сельских жителей, поэтому, помимо крупных объектов и работ в агломерациях, особое внимание уделяем дорогам, проходящим по сельским территориям», — отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

По его словам, благодаря обновлению трасс время в пути между районными центрами сократилось, а автомобильный трафик увеличился. Более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов стали социальные услуги. Люди стали чаще посещать достопримечательности. Комфортные дороги также создают благоприятные условия для устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи начали досрочный ремонт улиц из плана на 2023 год.